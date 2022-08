Dachsteinmassiv: Gletscher trennen sich

Pärchen Anfang August gerettet

Erst Anfang des Monats musste ein tschechisches Pärchen aus einer Notlage am Dachstein gerettet werden. Die 42-Jährige und der 50-Jährige waren am Montag um 11 Uhr von der Talstation der Dachsteinsüdwand bei Ramsau (Steiermark) zu Fuß gestartet und gegen 16 Uhr in den Schulterklettersteig auf den Hohen Dachstein eingestiegen.

Sie waren allerdings lediglich mit Klettersteigset und Klettergurt ausgerüstet, hatten keine Steigeisen und auch keine Biwakausrüstung bei sich. Dienstagfrüh meldeten sie sich beim Hüttenwirt und baten um Hilfe. Mittels Notarzthubschrauber wurden die beiden aus ihrer Notlage befreit und bei der Talstation abgesetzt. Die Frau war sichtlich unterkühlt, so die Polizei.