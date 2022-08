Tschechische Kletterer nach Nacht im Freien vom Dachstein gerettet

Die Bergrettung Ramsau hat am Dienstag ein tschechisches Paar nach einer Nacht im Freien vom Hohen Dachstein (Bezirk Gmunden) geholt. Die 42-Jährige und der 50-Jährige waren am Montag um 11 Uhr von der Talstation der Dachsteinsüdwand bei Ramsau (Steiermark) zu Fuß gestartet und gegen 16 Uhr in den Schulterklettersteig auf den Hohen Dachstein eingestiegen, berichtete die Polizei. Am Abend erreichten die beiden das Mecklenburger Band in einer Höhe von 2.860 Metern.