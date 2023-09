Cyber-Prozess in Salzburg: Schuldsprüche für zwei Hauptangeklagte

Am Landesgericht Salzburg sind am Freitagabend in einem Prozess wegen Betrugs auf Online-Trading-Plattformen und Geldwäscherei zwei Schuldsprüche gefällt worden. Die beiden Hauptangeklagten - zwei Israelis im Alter von 44 und 46 Jahren - wurden zu acht und sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beide Angeklagte haben umgehend Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung angemeldet.