Cowboy mit Herz grillt für Menschen auf der Straße

Der Cowboy, der an diesem regnerischen Samstag am Gürtel steht und eigentlich Phillip „Ringo“ Nussbaumer heißt, grillt für die Obdachlosen der Stadt. So wie an jedem Wochenende. Er kümmert sich um die, die ganz unten in der gesellschaftlichen Hierarchie gelandet sind. Wirklich ganz unten.

Manchmal sogar im Abwasserkanal der Stadt.

„Wir gehen dort hin, wo sich nicht einmal mehr die Caritas oder die Obdach Wien hintrauen“, erklärt Nussbaumer. „Manchmal eben auch in Kanäle oder einbruchgefährdete Häuser. Denn auch dort verstecken sich Menschen. Das ist nicht ungefährlich. Aber sie brauchen unsere Hilfe.“

Nussbaumer weiß, wie es ist, auf der Straße zu leben. Vor einigen Jahren lebte er selbst dort.