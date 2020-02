Coronavirus: "Testpanik" und Rettungsaktion für Kinder

Nachdem am vergangenen Wochenende bereits 7 Österreicher, die sich in der chinesischen Region Wuhan befanden, heimgeholt wurden, steht jetzt die nächste Rettungsaktion an. Wie die Kronenzeitung berichtet, sollen weitere 6 Österreicher, darunter 3 Kleinkinder, zurück nach Österreich gebracht werden.

Am Sonntag wird nämlich ein weiterer Rücktransport für hunderte Europäer aus der Krisenregion organisiert. Der Rückflug wird ausgerechnet von einer britischen Regierungsmaschine durchgeführt, die europäische Solidarität bleibt also trotz Brexit weiter aufrecht.