Coronavirus: „So viele Menschen sind entflammbar“

Wovor wir uns gefürchtet haben:

BSE

In den 90er Jahren ging der Verzehr von Rindfleisch massiv zurück, die Preise für Schweinefleisch und Geflügel schnellten in die Höhe. Grund war die Angst vor einer Infektion mit dem BSE-Erreger. Beim Menschen verursacht er die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die zu einer Degeneration des Gehirns führt. Sie ist zu 100 Prozent tödlich. Letztlich starben 230 Menschen daran. In Österreich gab es keinen Fall.

ANTHRAX

Im Oktober 2001 versetzte ein Anthrax-Anschlag die Welt in Panik: Der Mikrobiologe Bruce Ivins verschickte in den USA Briefe mit dem tödlichen Bazillus, fünf Menschen starben. Ein Zusammenhang mit 9/11 wurde vermutet, man befürchtete terroristische Biowaffen-Angriffe auch in Europa. Die Folge: Briefe oder Päckchen mit mysteriösem Inhalt lösten Hysterie aus. Der österreichische Nationalrat erhöhte daraufhin die Strafen für Trittbrettfahrer.

Y2K

Man ortete Weltuntergang oder zumindest Lebensmittelknappheit und riet dazu, Konservendosen zu horten. Das Jahr-2000-Problem, auch Y2K-Bug (Y2K = Year Two Kilo, also das Jahr 2000) genannt, warnte bei vielen Computersystemen vor dem Problem, dass diese zeitlich nicht darauf ausgerichtet waren, ihn mitzuerleben. Im Vorfeld des Jahreswechsels wurden Katastrophen-Szenarien gezeichnet. Keines der Jahr-2000-Probleme hatte tatsächlich eine große Auswirkung.

EBOLA

Ebola, eine durch Viren ausgelöste gefährliche Erkrankung, kann von Menschen, Tieren und kontaminierten Gegenständen übertragen werden. Ein Impfstoff wird derzeit getestet. Zum ersten Mal brach Ebola 1976 in der heutigen Republik Kongo aus, wo es auch zuletzt 2018/19 eine Epidemie gab. Bei diesem bisher zehnten Ausbruch starben mehr als 1000 Menschen. Beim Ausbruch 2013 waren 11.300 Ebola-Patienten ums Leben gekommen.

SARS

Vor 17 Jahren trat das Schwere Akute Atemwegssyndrom ( SARS) erstmals in Südchina auf. Der Erreger war ein bis dahin unbekanntes Coronavirus. Mit der ersten Pandemie des Jahrhunderts steckten sich 8.000 Fälle auf, von denen fast 10% tödlich verliefen. Die Übertragung erfolgt überwiegend durch Tröpfcheninfektion aus kurzer Distanz und damit bei engem Kontakt mit hustenden und niesenden Infizierten sowie durch infizierte Tiere.

VOGELGRIPPE

Die Infektionskrankheit wird durch verschiedene Typen von Grippeviren verursacht. Normalerweise kommen sie nur bei Geflügel vor, manche Viren können aber auf Menschen überspringen. 2003 brach in Südostasien eine Epidemie aus, 2006 kam das Virus in Österreich an. In Niederösterreich wurde von Sanitätsdirektor Hoffer ein Katastrophendossier angelegt. Sportplätze sollten zu Massengräbern für die Opfer der Pandemie umfunktioniert werden.

TERROR

Es begann mit 9/11: Auch wenn es schon in den 1970ern und 80ern Anschläge gab – der 11. September 2001 erschütterte die Welt wie selten zuvor. Das neue Jahrtausend wurde auch in den Jahren danach zum Terrorschauplatz. Die Anschläge in Paris und Saint-Denis 2015 mit 130 Toten waren vorläufige Höhepunkte. Seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt haben wir ein mulmiges Gefühl auf großen Plätzen und vermuten hinter jedem Gewaltverbrechen einen Anschlag. Die Angst vor Terror ist heute ein ständiger Begleiter.