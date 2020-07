So funktioniert PCR-Test für Zuhause: Laut Entwickler zertifiziert

Die PCR-Tests auf das Coronavirus für den Heimgebrauch sind in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten. Kaum war angekündigt, dass sie in Drogeriemärkten erhältlich sind, wies das Gesundheitsministerium darauf hin, dass diese wegen fehlender Überwachung behördlich nicht anerkannt sind. Dem widersprachen am Dienstag bei der Präsentation der Entwickler "Lead Horizon" und Vertreiber Bipa.

Ab morgen, Mittwoch, sind in 500 Filialen der Drogeriekette die Test-Kits des Wiener Start-Up-Unternehmens "Lead Horizon" erhältlich. Auch online kann die 129 Euro teure Box mit allen dafür benötigten Utensilien erworben werden. Anlässlich der Einführung hat der Mitbegründer von "Lead Horizon", der Virologe Christoph Steininger, gezeigt, dass der Test nicht missbräuchlich verwendet werden kann. Für eine Zertifizierung muss der Anwender nämlich eine Web App öffnen und eine Personenidentifizierung durchführen. Über eine Kamera - entweder über Handy, PC oder Laptop - muss sich der Getestete mit einem Lichtbildausweis im Bild zeigen. Zudem wird er mit der Kamera bei der einminütigen Rachenspülung gefilmt. All das wird in der App schlussendlich hochgeladen.

In acht Wochen entwickelt

Das Video dient dem Labor zur Feststellung der Identität. "Das war von Anfang in der Planung", sagte Steininger, der von einer Entwicklung der Test-Box innerhalb von acht Wochen berichtete. Die Aufnahmen werden auch nach Erhalt des Testergebnisses auf einem Zertifikat abgedruckt, um sich bei einer Kontrolle - etwa durch Grenzbeamte - identifizieren zu können.