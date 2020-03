Coronavirus: In Perg verbreiteten Chorsänger die Infektion

Die Zahl war doch extrem auffällig: 91 bestätigte Covid-19-Fälle gab es Sonntagnachmittag im Bezirk Perg in Oberösterreich. Damit liegt die Region hinter dem Tiroler Landeck sowie den Städten Innsbruck und Graz ziemlich weit vorne, an vierter Stelle nämlich - Ursache dürfte ein Gesangsverein sein, dessen Mitglieder sich Anfang März bei einem gemeinsamen Ausflug gegenseitig angesteckt haben.

Der Obmann des betroffenen Vereins bestätigte am Sonntag eine entsprechenden Bericht von Krone online. Demnach sei ein großer Teil der Sänger von 6. auf 7. März in Losenstein (Bezirk Steyr-Land) gewesen, um ein " Chorwochenende" zu verbringen. Ein Zeitraum also, der noch vor den Ausgangsbeschränkungen und dem Versammlunsgverbot lag.