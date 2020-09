Coronavirus in OÖ: 40 Mitarbeiter von Paketdienstleister erkrankt

In Oberösterreich ist am Montag ein neuer Corona-Cluster bekanntgeworden: Bei einem Paketdienstleister im Bezirk Linz-Land sind derzeit 40 Mitarbeiter und acht ihrer Kontaktpersonen erkrankt. Die Fallhäufung sei sehr gut abgrenzbar, betonte der Krisenstab.

Der Cluster rund um eine Moschee in Freistadt blieb indes stabil, er umfasst derzeit 40 Fälle, die Moschee ist geschlossen. Insgesamt gab es von Sonntag auf Montag 56 Neuinfektionen in Oberösterreich, die Zahl der Erkrankten liegt damit bei 509 (Stand 12.00 Uhr).

Zahl steigt

Nach Bezirken betrachtet ging in Linz-Stadt die Zahl der Infektionen seit der letzten Ampelschaltung wieder erkennbar nach oben und lag am Montag (Stand 12.00 Uhr) bei 88 Erkrankten (0,43 Promille der Bevölkerung), in Freistadt (53 Infektionen/0,80 Promille) besserte sich die Situation leicht. Wels-Stadt (41 Fälle/0,66 Promille), Linz-Land (79 Fälle/0,53 Promille), Steyr-Stadt (20 Fälle/0,52 Promille) und Vöcklabruck (63 Positive/0,46 Promille) zählen in Oberösterreich zu den vergleichsweise stärker betroffenen Bezirken.