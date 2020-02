Coronavirus: Entwarnung bei Wuhan-Rückkehrern in Frankreich

In Österreich gibt es fünf neue Coronavirus-Verdachtsfälle. Wie das Gesundheitsministerium Montagvormittag bekannt gab, handelt es sich um drei Fälle in Niederösterreich und je einen in der Steiermark und in Tirol. Die Rückkehrer zählen nicht zu den Verdachtsfällen, da sie keine Symptome aufweisen.

Rund 40 Coronavirus-Verdachtsfälle hat es bisher in Österreich gegeben. In all diesen Fällen gab es nach Tests Entwarnung.