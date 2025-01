Warum Wintertouristikern fünf Jahre nach Corona das Herz lacht

An mehreren Tagen habe man über 20.000 Gäste im Skigebiet verzeichnet. „Mit 21.700 war der 30. Dezember der absolute Spitzentag“, erzählt Zangerl. Er ist angesichts der sehr guten Buchungslage „recht zuverlässig, dass auch die restliche Saison zufriedenstellend läuft.“

Günther Zangerl, Vorstand der Silvretta Seilbahn in Ischgl

Und zumindest in den von der Silvretta Seilbahn selbst betriebenen elf Lokalen ist auch nichts von einer durch Wirtschaftsflaute in Österreich und Deutschland bedingten Sparsamkeit der Urlauber zu spüren.

„Ich könnte nicht sagen, dass wir einen Effekt bemerken. Wir haben auch in der Gastronomie schöne Zuwächse , nachdem wir im vergangenen Winter die besten Werte aller Zeiten hatten“, sagt Zangerl.

Fünf Jahre ist es nun her, dass sich der Tiroler Wintertourismus in Richtung einer Rekordsaison unterwegs sah, ehe im März 2020 der Ausbruch der Pandemie eine Vollbremsung verursachte. „Wir waren damals bis zum Abbruch am Weg zur besten Saison. Bis jetzt sind wir absolut wieder auf diesem Weg“, sagt der Seilbahnchef.

Ischgl stand als Österreichs erster großer Corona-Hotspot mit Ausstrahlung in etliche europäische Länder im nationalen und internationalen Schlaglicht und zeitweise am Pranger. „Das ist mittlerweile kein Thema mehr. Wir sind froh und dankbar, dass wir jetzt wieder in diesen Regionen sind“, meint Zangerl zur großen Gästenachfrage.