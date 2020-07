Corona-Spielregeln, die Zweite

Oberösterreich

Corona ist nicht weg. Dieser Umstand wird den Österreichern vor allem durch die steigenden Fallzahlen in Oberösterreich vor Augen geführt. 1.012 Menschen sind aktiv mit Covid-19 infiziert, 414 davon in OÖ. Nachdem es durch die Missachtung der Abstandsregeln „Einzelner“ in Linz zu einem Cluster kam, wurde am Wochenende publik, dass auch drei Schlachthöfe betroffen seien.

Insgesamt 10 Personen wurden in diesen positiv getestet. Am Montag wurden drei weitere Fälle beim Fleisch- und Wurstwarenhändler Landhof in Linz bestätigt.