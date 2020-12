Corona spaltet Österreich in zwei konträre Lager

Eine größere Einhelligkeit besteht jedoch darin, was die Ansicht zu Kontrollen der Exekutive im Privatbereich angeht. Eine Nachschau der Polizei in den eigenen vier Wänden geht zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) zu weit. Dies würde einer Überwachung der Bürger gleichkommen, stimmten sie der Fragestellung zu. Für 28 Prozent wäre es "Okay" und acht Prozent meinten, dies nicht beurteilen zu können.

Das Institut hat am 15. und 16. Dezember 1.000 Österreicher ab 16 Jahre in einer repräsentativen Studie online befragt.