Coronavirus: Männer sind deutlich impfbereiter als Frauen

Männer sind mit 56 Prozent deutlich impfbereiter was die geplanten Coronavirus-Impfstoffe betrifft als Frauen, von denen sich nur jede Dritte impfen lassen würde. Eine hohe Zustimmung gibt es auch in der Gruppe der über 50-Jährigen mit 55 Prozent, zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Gallup-Umfrage. Demnach würden sich 46 Prozent der österreichischen Gesamtbevölkerung impfen lassen. Eine am Vortag vorgestellte GfK-Umfrage hatte rund 54 Prozent Impfbereitschaft geortet.

Gallup hat nun von 5. bis 10. November 1.000 Personen ab 16 Jahren online befragt. Die meisten Impfgegner finden sich unter jenen, die glauben, dass eine fremde Macht absichtlich die Verbreitung des Virus verursacht hat (61 Prozent) und den Befragten, die die Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, für übertrieben halten (66 Prozent). Hoch ist die Impfbereitschaft dagegen unter den Personen, die angeben, Angst vor Ansteckung mit dem Virus zu haben (58 Prozent). Trotzdem gibt auch in dieser Gruppe ein Viertel an, sich nicht impfen lassen zu wollen.