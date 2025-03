Als uns die Pandemie im Griff hatte: Die kuriosesten Regeln

Die ersten Meldungen klangen noch relativ unspektakulär: Im Dezember 2019 machten Berichte die Runde, in China grassiere eine neue Lungenerkrankung . Was niemand ahnte: Dass uns dieses Virus bereits wenige Wochen später weltweit Lockdowns bescheren würde.

Noch im Jänner 2020 beobachtete die Weltgesundheitsorganisation WHO die Erkrankung zwar bereits, besondere Empfehlungen für Reisende gab es aber keine. Von 60 Erkrankten und einem Toten war im Jänner in China die Rede; weitere Fälle traten in Südkorea, Japan, Thailand und in den USA auf.

Als Reaktion kam es am 23. Jänner 2020 in Wuhan in China zum ersten Corona-bedingten Lockdown: Bahnhöfe und der Flughafen wurden gesperrt, Reisen eingeschränkt, außerdem herrschte Maskenpflicht. Wobei der Begriff „Corona“ damals noch gar nicht in Verwendung war: Dieser Name wurde von der WHO nämlich erst im Februar 2020 eingeführt.

Erste Corona-Welle erschütterte Italien

In Europa war von Alarmstimmung zu jener Zeit noch nichts zu merken. Auch dann noch nicht, als am 25. Jänner die ersten drei Fälle in Frankreich bekannt wurden. Erst Anfang Februar machten sich die dramatischen Dimensionen der neuartigen Viruserkrankung bemerkbar: Da erschütterte nämlich eine Corona-Welle Italien, Städte im Norden des Landes wurden abgeriegelt, der Karneval in Venedig abgesagt, Österreich stellte den Bahnverkehr nach Italien ein.

Hierzulande wurden die ersten offiziellen Corona-Fälle schließlich am 25. Februar 2020 registriert: In Innsbruck wurde ein italienisches Paar positiv getestet, die beiden hatten sich mutmaßlich in Bergamo angesteckt.

Corona wurde zur Pandemie erklärt

Ab März überschlugen sich die Ereignisse: Die Regierung verkündete täglich neue Maßnahmen, ein Cluster in Ischgl sorgte international für Schlagzeilen. Weltweit kam es zu Hamsterkäufen: In Österreich und Deutschland horteten die Menschen Klopapier und Nudeln, in den USA Waffen und Munition. Am 11. März erklärte die WHO Corona zur Pandemie. Mit 16. März 2020 trat in Österreich der erste Lockdown in Kraft. Das Ende sämtlicher Maßnahmen sollte erst am 30. Juni 2023 kommen – mehr als drei Jahre später.

Im Folgenden ein Rückblick auf die vielen Regeln, die damals galten.