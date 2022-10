Rückgang in Spitälern: Der Corona-Peak ist erreicht

Sieben-Tages-Inzidenz bei 855

Am Dienstag wurden österreichweit 13.048 Corona-Neuinfektionen registriert. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (11.027). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 855 Fälle je 100.000 Einwohner. Nunmehr gibt es in Österreich 115.350 laborbestätigte aktive Fälle, um 1.374 mehr als am Tag zuvor.

Die Behörden vermeldeten zehn neue Covid-Tote. In der vergangenen Woche wurden 49 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 20.953 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind 232,1 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.