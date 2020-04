Corona-Krise: Das Arbeitstreffen im Schlafzimmer

Trotz der halben Besetzung fassten die Abgeordneten weitreichende Beschlüsse. So gaben sie unter anderem eine Neuverschuldung von 250 Millionen Euro für das laufende Budget frei. Dabei sein war für Journalisten und Bevölkerung – wie auch in Nicht-Corona-Zeiten – via Laptop und Livestream möglich.

Vorreiter bei der neuen, virtuellen Zweisamkeit von Politikern und Journalisten war, wie bei so vielem in der Corona-Krise, Tirol. Bereits am 16. März, dem ersten Tag der Ausgangsbeschränkungen, gab das Land eine Video-Pressekonferenz. Das Land Salzburg war hier vier Tage später dran.

So unterschiedlich wie die Herangehensweisen sind auch die verwendeten Plattformen. Eine ganze Palette unterschiedlicher Anbieter kommt in den Bundesländern zum Einsatz. Ungeklärt sind abseits vom delikaten Pyjama-Thema auch zahlreiche andere Stilfragen. Darf Kaffee getrunken werden? Nur getrunken oder auch geschlürft? Wer darf in der Fragerunde wen unterbrechen? Und darf man die Kamera abschalten?

Die kommenden Wochen werden noch spannend.