Die Methoden der Impfvordrängler

Fakt ist, dass die Impfreihenfolge in Österreich komplett durcheinandergeraten ist. Zuerst Hochrisikogruppen und Senioren – wie es Gesundheitsminister Rudolf Anschober den Bundesländern vorgegeben hat - war einmal. 40 Prozent der bisherigen Impfungen gingen an Unter-65-Jährige. Beim Impfen der 18- bis 24-Jährigen liegt Österreich laut dem Europäischen Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten sogar auf Platz 2 hinter Malta.

Das liegt freilich nicht nur an den Dränglern. So wurde Astra Zeneca anfangs nur an Unter-65-Jährige verimpft. Und die zahlreichen Zivildiener, die für das Gesundheitssystem unentbehrlich sind, mussten ebenfalls früh an der Reihe sein. Andere Priorisierungen sind weniger nachvollziehbar. In Vorarlberg haben laut NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker Steuerberater und Rechtsanwälte bereits eine Einladung zur Impfung erhalten. Und im Burgenland könnten nun Priester und Diakone vorgereiht werden.

„Bei der niedrigen Impfrate, die wir in Österreich haben, schlagen sich all diese Fälle durchaus in der Statistik nieder“, sagt Loacker. Um das Vordrängeln einzudämmen, hätte das Gesundheitsministerium eine Daten-Kooperation mit der Sozialversicherung eingehen müssen. „Dann hätte man besser überprüfen können, wer vorwiegend geimpft wird.“ Um es aber ganz zu verhindern, gibt es nur eine Möglichkeit, wie es der Tiroler Patientenanwalt Birger Rudisch auf den Punkt bringt: ausreichend Impfstoff.