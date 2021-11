Corona-Aufruf nach Fällen in Grazer Mausefalle

Das Grazer Gesundheitsamt hat eine Warnung an Gäste der Disco Mausefalle herausgegeben. Drei Corona-Fälle wurden in der Nacht von 30. auf 31. Oktober in dem Lokal bestätigt, hieß es in einer Aussendung. Gäste, die in dieser Nacht das Lokal besucht haben, werden gebeten, in den kommenden Tagen besonders auf ihren Gesundheitszustand zu achten.

Wer beschwerdefrei ist, soll sich freiwillig einem PCR-Test unterziehen und Kontakte reduzieren.

Im Falle des Auftretens von Symptomen wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen, trockenem Husten, Fieber oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes werden alle Personen ersucht, umgehend das Gesundheitstelefon 1450 zu kontaktieren, damit die behördliche PCR-Testung vorgenommen werden kann. In diesem Fall ist der Kontakt zu anderen Personen bis zum Vorliegen des Testergebnisses möglichst einzuschränken.