"Coole" Gotteshäuser: Diözese wirbt mit Abkühlung in Kirchen

Wer es noch frischer mag, der besucht am besten die Diözese St. Pölten, wo in der Stiftkirche Lilienfeld aktuell erfrischende 16 Grad herrschen. In der Diözese Feldkirch bietet die Basilika Maria Bildstein 21 Grad. Im Innsbrucker Dom sind am Dienstag 22 Grad gemessen worden, heißt es vonseiten der Diözese. Im Linzer Mariendom werden aktuell 23,6 Grad gemessen.

Hilfsaktion der Caritas

Neben dieser Einladung in die Gotteshäuser gibt es aber auch weitere Aktionen: Unter dem Titel "Sommerfrische im Pfarrgarten" wird in Wien und Niederösterreich in die Gärten und Innenhöfe der Kirchen geladen. In Wien nehmen unter anderem die Pfarren Breitenfurt, Hetzendorf, Stammersdorf sowie Kaiserebersdorf teil, in Niederösterreich haben die Pfarre Hinterbrühl sowie die evangelische Pfarrgemeinde Mödling geöffnet. Insgesamt können die Pfarrgärten von 21 Pfarren besucht werden, oft werden kühle Getränke angeboten.