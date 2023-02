Cobra-Einsatz in Tirol: Schussabgabe mit Airsoftgewehr

In der Nacht auf Donnerstag wurde die Tiroler Polizei gleich zwei Mal zu einer Schussabgabe in Jenbach alarmiert. An der sofort eingeleiteten Fahndung im Ortsgebiet beteiligte sich unter anderem auch die Cobra, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Kurze Zeit später konnten zwei Jugendliche, ein 18-jähriger und ein 17-jähriger Österreicher, auf die die Personsbeschreibungen passten, angehalten werden. Sie führten ein sogenanntes „Cybergun Airsoftgewehr“, das eine täuschende Ähnlichkeit mit einer echten Schusswaffe aufwies, sowie Airsoftkugeln und weiteres Airsoftzubehör, mit sich, berichtet die Polizei.

Jugendliche angezeigt

Nachdem bei dem 17-Jährigen in seiner Unterkunft noch waffenähnliche Gegenstände sichergestellt werden konnten, wurde gegen die beiden Jugendlichen ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt oder Sachen beschädigt. Die beiden Jugendlichen werden der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.