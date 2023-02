Bestes Skiwetter für die restliche Ferienwoche

Etwas unbeständiger am Sonntag

Am Sonntag schafft es laut Ubimet vermutlich eine Front am Rande des Hochs bis in den Osten Österreichs. Daher dominieren dann von Salzburg ostwärts die Wolken und immer regnet bzw. schneit es im östlichen Bergland leicht.

Große Mengen sind aber nicht zu erwarten, im Westen und Süden bleibt es ohnehin freundlich. In Osttirol, Kärnten und der Südsteiermark dürften dazu die 10 Grad geknackt werden.

Am kommenden Wochenende enden die Semesterferien für die Schüler in Wien und Niederösterreich, für jene in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland beginnen sie.

Nächste Ferienwoche frühlingshaft

Noch bestehen naturgemäß Unsicherheiten, aber nach derzeitigem Stand startet die neue Woche laut Ubimet mit Hochdruckwetter und immer milderer Luft. Am Montag gehen sich in Vorarlberg und Tirol schon 12 Grad plus aus und am Dienstag schaut am Alpenostrand voraussichtlich mit bis zu 15 Grad plus schon der Vorfrühling vorbei.

Die weitere Semesterferienwoche für fünf Bundesländer sieht dann eher unbeständig aus, wobei keine große Kälte in Sicht ist. Im Gegenteil: Vom Atlantik dürften uns weiterhin recht milde Luftmassen erreichen.