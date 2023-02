Innsbruck startet Pilotprojekt für digitale Lawinenwarnung

Lawinen sind angesichts der Vielzahl an Unglücksfällen nach wie vor das beherrschende Thema in Tirol. Die Stadt Innsbruck hob nun ein Pilotprojekt für digitale Lawinenwarnung aus der Taufe. Mit Hilfe einer digitalen Anzeigentafel sind damit Lawinensperren in Echtzeit verfügbar. Gestartet ist das Kooperationsprojekt der Stadt mit den Unternehmen K-Businesscom AG und Lo.La Peak Solutions bereits am Innsbrucker Gramartboden im Stadtteil Hungerburg, hieß es in einer Aussendung.