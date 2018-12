Christbaum: So teuer sind seine Blätter

Dabei ist nicht entscheidend, was die Händler für den Verkaufsplatz zahlen. Wie das Wiener Marktamt mitteilt, ist die Miete für einen Standplatz überall gleich hoch – 68 Cent pro Quadratmeter und Tag. Und auch, an welchen Tagen im Jahr verkauft werden darf, regelt das Amt.

Besser als von Papa

Alois Gotthard kauft seinen Weihnachtsbaum seit 22 Jahren am Graben in der Inneren Stadt. Dass er hier für eine schöne 1,80 Meter große Nordmanntanne stolze 100 Euro (also 50 Euro/ Laufmeter) ausgeben wird, ist ihm egal. „Es ist ja nur einmal im Jahr, außerdem sind hier alle Bäume so hübsch, verglichen damit, was mein Vater früher heimgezerrt hat“, sagt er.