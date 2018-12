Chaos um Mopedprüfung: Verkehrsministerium sagt Starttermin ab

Das Problem daran: Das ist de facto illegal. „Hier hat der KfV eine Fleißaufgabe gemacht. Allerdings war das gesetzlich nicht vorgesehen“, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Um per Jahresbeginn nicht mit einer gesetzlich nicht erlaubten Software zu starten, wurde der Starttermin abgesagt.

Doch dadurch ergeben sich neue Probleme: Eine Möglichkeit ist, die Module nun einfach zusammenzulegen. Das ist schwierig, da die Fragen nicht zusammenpassen und eben unterschiedliche Antworten richtig sind. Außerdem benötigt es dafür eine Gesetzesänderung im Parlament. Sonst müssten alle Fragen komplett neu ausgearbeitet werden. Selbst ein Start am 1. April könnte Probleme verursachen, denn laut Gesetz muss die neue Prüfung eigentlich ab dem 1. Jänner angeboten werden – auch hier schaut es also aus, dass erst ein neues Gesetz her muss. Das könnte dauern.