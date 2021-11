Causa Chorherr: Anwalt peilt Wiederaufnahmeverfahren an

Auf der Pressekonferenz wurden zahllose strafrechtlich relevante Vorwürfe verbreitet.

So habe der Verdacht bestanden, dass Spenden an Chorherrs gemeinnützigen Verein S2arch „in Zusammenhang mit Immobilienprojekten und den notwendigen Beschlüssen des Wiener Gemeinderats stünden“. Großspender und Finanzinvestor Wilhelm H. und sein Unternehmen klagten List wegen Ehrenbeleidigung, auf Unterlassung und Widerruf. Mit Erfolg. Laut Oberlandesgericht Wien ist es List & Co nicht gelungen, „auch nur einen einzigen Personalbeweis zu bringen, der ihre Verdächtigungen stützen konnte, die Spenden hätten nicht rein karitative Zwecke gehabt, sondern Einfluss auf das Stimmverhalten von Christoph Chorherr im Wiener Gemeinderat nehmen sollen und auch tatsächlich genommen.“