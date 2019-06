Causa BVT wird zu Justiz-Debakel: Weitere Kernvorwürfe eingestellt

Kein Schaden

„Erst nach Auslieferung der Passrohlinge und des Personalisierungsequipments an die Volksrepublik Nordkorea wurden aus der Überproduktion durch einen damaligen Auslandsgeschäftsführer 30 Stück Rohlinge ohne Seriennummern und ohne Personendaten an den BVT-Referatsleiter ausgehändigt“, schrieb Rüdiger Schender, Anwalt der Staatsdruckerei, später an die Korruptionsstaatsanwaltschaft.„Die Einfügung der Seriennummern, die Beschreibung der Computerchips und die Personalisierung ist nur durch Nordkorea mit dem von der Staatsdruckerei gelieferten Equipment möglich.“ Zusatz: „Es handelt sich um nicht einsatzfähige Reisepass-Rohlinge, die zu Zwecken der Überprüfbarkeit der Echtheit nordkoreanischer Reisepässe übergeben wurden.“ Es gab somit keinen Schaden.

Zugleich wurde zwei BVT-Mitarbeitern Bestechlichkeit vorgeworfen, weil sie eine vom Innenministerium genehmigte Dienstreise nach Südkorea machten. Sie wurden vom südkoreanischen Partnerdienst NIS dazu eingeladen. Dieser Vorwurf ist jetzt auch vom Tisch.