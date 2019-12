Ermittlungserfolg: BVT schnappt drei angebliche Nuklear-Händler

"Die österreichischen Strafverfolgungsbehörden haben gemeinsam mit der von Europol koordinierten und unterstützten Generalpolizeiinspektion der Republik Moldau (Nationale Ermittlungsinspektion) eine kriminelle Vereinigung ausgeforscht und festgenommen, die unter dem Verdacht steht, Kernmaterial geschmuggelt zu haben" heißt es in einer Aussendung von Europol. "Die Kooperation, die grenzüberschreitende Ermittlungsmaßnahmen umfasste, richtete sich an eine Gruppe von Kriminellen, die versuchten, Atomcontainer, die angeblich radiologisches Material enthielten, für drei Millionen Euro an eine Armee zu verkaufen."

Federführend war in diesem Fall das Bundesamt für Verfassungschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT). "Während der komplexen Operation wurden drei Personen in Wien, Österreich, festgenommen, zwei von ihnen waren vorbestraft und einer von ihnen war bereits in der Vergangenheit wegen eines ähnlichen Verbrechens verurteilt worden", heißt es von Europol weiter. " Europol setzte einen Experten vor Ort ein, um die Analyse des CBRN-Materials zu unterstützen, und unterstützte die Analyse und Koordination." Bei den mutmaßlichen Täter dürfte es sich um Slowaken handeln. Schlussendlich soll sich der Nuklear-Schmuggel aber als Betrug entpuppt haben.

Und weiter heißt es von Europol: "Der Handel mit nuklearem und radiologischem Material wird derzeit als potenzielles Risiko für die innere Sicherheit der EU bewertet.", heißt es weiter." Trotz der guten Arbeit der Strafverfolgungsbehörden bleibt die Wahrscheinlichkeit der illegalen Verbringung von nuklearem und radiologischem Material aufgrund der zunehmenden Verfügbarkeit missbrauchter radiologischer Quellen aus verschiedenen Konfliktgebieten und ihres weiteren Handels bestehen."