Burkaverbot: Rekord an Strafen in Salzburger Urlaubsort

So kontrovers bei der Einführung die Diskussion um das Burkaverbot war, so unterschiedlich sind zwei Jahre

danach die tatsächlichen Auswirkungen. In Wien spielt das mit Anfang Oktober 2017 in Kraft getretene Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz kaum eine Rolle mehr. In Zell am See ist die Zahl der Organmandate dagegen auf Rekordniveau.