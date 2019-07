Burkaverbot: Manche Touristen kommen deshalb nicht mehr

Jahrelang waren sie ein beliebtes Sommer-Gesprächsthema bei Salzburgern und für eine Zeit lang auch ein innenpolitisches Thema. Arabische Touristen in „ Selamse“, wie sie selbst zur Pinzgauer Bezirkshauptstadt Zell am See sagen. Die Gäste aus dem Mittleren Osten wurden laut Tourismusstatistik immer mehr.

Erstmals seit die Gästegruppe gesondert ausgewiesen wird, sind die Ankünfte und Nächtigungen im vergangenen Sommer zurückgegangen. Das Minus betrug bei den Nächtigungen im Sommer 2018 im Bundesland 5,4 Prozent. Die jüngsten vorliegenden Zahlen aus Zell am See widersprechen diesem Trend. Im Mai und Juni, den ersten beiden Monaten der Sommersaison, gab es aus den arabischen Ländern einen kräftigen Nächtigungszuwachs um zwei Drittel.

Selbst für eine vorläufige Bilanz ist es allerdings deutlich zu früh. Bei einem KURIER-Lokalaugenschein in Zell am See in dieser Woche waren deutlich weniger arabische Touristen unterwegs als in vergangenen Jahren. Sie sind eine von mehreren Touristengruppen und prägen das Stadtbild nicht mehr so stark wie noch vor wenigen Jahren.