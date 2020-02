"Bullen verjagen"-Graffito auf Salzburger Polizeischule

Vor zehn Tagen haben Unbekannte die Fassade der neuen Polizeischule in der Weiserstraße im Salzburger Stadtteil Schallmoos mit einem wenig freundlichen Graffito versehen. Sie sprühten die Worte " Bullen aus dem Viertel verjagen" an die Wand. Bis heute wurde der Schriftzug noch nicht entfernt. "Wir vergleichen das derzeit mit früheren Schriftzügen", so eine Polizeisprecherin am Mittwoch zur APA.

Allerdings gebe es aktuell noch keine Hinweise auf die Urheber. Die Tat wird von der Polizei übrigens als schwere Sachbeschädigung gewertet, weil eine Polizeieinrichtung betroffen sei. Das Gebäude, es diente in den vergangenen Jahren als Ausweichquartier für das sich damals in Renovierung befindliche Landesgericht, steht derzeit weitgehend leer. Bereits im März sollen dann aber die ersten Polizeischüler in die neue Sicherheitsakademie einziehen.