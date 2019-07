Von Polizei gesucht: Nach Sprayer "Puber" ist "King" unterwegs

Erinnerung an "Puber"

In vielen Ecken Wiens, an Hauseingängen, Fassaden, Mauern und Öffis sind die Schriftzüge zu finden. Die weite Verbreitung erinnert an " Puber". Dieser Sprayer wurde im März 2014 festgenommen und im Juli darauf vor Gericht gestellt. Auch sein "Logo" war praktisch in ganz Wien zu lesen. Ihm wurden aber nicht alle " Puber"-Schriftzüge angelastet, da Trittbrettfahrer nicht ausgeschlossen werden konnten. Der Schaden für Hausbewohner, Eigentümer und Hausverwaltungen ging damals in die Millionen.