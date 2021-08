Bürgermeisterinnen wollen nicht bloß „Ersatz“ sein

Neben der Debatte über die größten Herausforderungen im Amt, wie Finanzen, Bürokratie, Bauordnung oder Wohnraumbeschaffung, ließen die Bürgermeisterinnen auch mit politischen Statements aufhorchen. Nur neun Prozent von ihnen haben direkt als Kandidatin das Amt angestrebt. Allen anderen sei eine Amtsübernahme angetragen worden. Man wolle aber die Rolle der Ersatzkandidatinnen verlassen, erklärten Gemeindebund-Vizepräsidentinnen Sonja Ottenbacher und Roswitha Glashüttner.

Auch mit Anfeindungen im Netz waren 50 Prozent der Bürgermeisterinnen bereits konfrontiert worden. Im persönlichen Austausch, aber auch in Workshops wurden Strategien besprochen. Eine Almtour oder den Besuch in einer Kosmetikfirma nützte man zum Kräfte sammeln.

Anlässlich des Treffens der Bürgermeisterinnen gab es auch einen Galaabend mit Alfred Riedl, Präsident des Gemeindebundes, und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Außerdem wurde das Treffen mit einer eigens aufgelegten Briefmarke dokumentiert.

Wissenswertes

Nur 199 Frauen bekleiden in den 2.095 österreichischen Gemeinden das Amt der Bürgermeisterin. Das ist ein Anteil von 9,5 Prozent. Die meisten Ortschefinnen gibt es in NÖ mit 75, in OÖ sind es 48, in der Steiermark 22, in Tirol 17, im Burgenland 12, in Kärnten 10, in Salzburg 9 und in Vorarlberg 6.

In der Umfrage geben 50 Prozent der Bürgermeisterinnen an, dass sie das Amt nebenberuflich führen, obwohl die Befragung bestätigt, dass die Tätigkeit eigentlich ein Vollzeitjob ist. Mehr als die Hälfte der befragten Bürgermeisterinnen gibt auch an mehr als 40 Stunden pro Woche für das Bürgermeisteramt zu arbeiten