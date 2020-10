Bürgermeister alarmiert: Über 100 Neuinfektionen an einem Tag in Innsbruck

Vergangenen Freitag schaltete die Corona-Ampel für Innsbruck auf Rot. Am selben Tag stellte Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) zur Entwicklung der Infektionszahlen klar: "Wenn sie weiter steigen, und da schaue ich mir die nächsten Tage an, werden wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen."

Auf Frage zur Option von Ausgangssperren meinte der Stadtchef: "Ich schließe derzeit so etwas aus, kann aber für die Zukunft nicht ausschließen."

Starker Anstieg

Eine Entspannung der Lage scheint nicht in Sicht zu sein. Am Dienstag vermeldete Willi via Twitter: "Von gestern auf heute gab es 110 (!) Corona-Neuinfektionen in Innsbruck." Das seien zu viele. "Wir müssen dringend schauen, dass wir mit den Zahlen wieder nach unten kommen", appellierte der Bürgermeister.