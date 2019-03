Brisante Hintergründe? Kompletter Flugverein hat derzeit Startverbot

In einem anonymen Schreiben, das dem KURIER vorliegt und das von Insidern als durchaus glaubwürdig eingestuft wird, werden hingegen schwere Vorwürfe gegen den SFCA erhoben. Es habe zu lange keine Kontrollen gegeben und zuletzt mehrfache Anzeigen bei der Austro Control. Darin wird außerdem behauptet, es hätte sogar gefälschte Wartungsprotokolle gegeben, auch andere möglicherweise strafrechtlich relevante Vorwürfe werden in den Raum gestellt. Der Obmann sieht „Neid“ als Motiv dafür und bestreitet das alles vehement.

Austro Control schweigsam

Die Austro Control gibt sich wortkarg. „Es finden regelmäßige Kontrollen aller Flugvereine statt“, betont Sprecher Markus Pohanka. Zu einzelnen Prüffällen könne aber keine Auskunft erteilt werden. Daher könne man auch nichts dazu sagen, ob ein behördliches Startverbot ein Thema war. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat bisher noch nichts dazu vorliegen, wie deren Sprecher Erich Habitzl auf Anfrage mitteilt.

Jedenfalls soll es in der Causa in den vergangenen Tagen hektische Betriebsamkeit gegeben haben – bis in höchste Stellen, heißt es.