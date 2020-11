Brauchtum trotz Lockdown: Zurück zur Urform, rät der Experte

Dieses Jahr habe man laut Lattacher zudem wieder Zeit, dem Ursprung auf den Grund zu gehen. Etwa der Frage, von wo der Adventkranz herrührt. Kindern könne man das mit Geschichten näherbringen.

Diese können auch an Feiertagen, die ins Haus stehen, hilfreich sein. Etwa am Tag der Heiligen Barbara am 4. Dezember – blühen die Barbarazweige zu Weihnachten auf, heißt das: Hochzeit und Segen stehen ins Haus.

Die heilige Barbara war eine frühchristliche Märtyrerin, die sich für Gleichheit zwischen Arm und Reich einsetzte und dafür hingerichtet wurde. Bei ihrer Gefangennahme trug sie einen Kirschzweig am Kleid, weshalb man am Barbaratag, dem 4. Dezember, Zweige von Kirschbäumen abschneidet und in eine Vase gibt. Blühen sie auf, soll dies Segen bringen.

"Regionale Spezialitäten"

Aber auch „regionale Spezialitäten“ kann man coronakonform feiern: Wie der Nikolaus nun doch ein Sackerl vor die Tür legen darf, könnte man das auch ähnlich beim Herbergsuchen umsetzen.

Die Bibelstelle, wo Josef und die schwangere Maria eine Herberge suchen, kennen wohl die meisten. Der Brauch des Herbergsuchens wird unterschiedlich gepflegt. Manche spielen die Herbergsuche in Form eines Schauspiels nach. Bei anderen wandert eine Statue der Gottesmutter oder der Heiligen Familie jeden Abend zu einem anderen Haushalt weiter.

Anstatt direkten Kontakt zu pflegen, stellt man die Statue der Heiligen Familie, die von Haushalt zu Haushalt getragen wird, einfach vor die Tür und trällert ein Lied.