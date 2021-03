Bratislava Umland-Konferenz als grenzüberschreitendes Event

Eigentlich hätte die Bratislava Umland-Konferenz als Präsenzveranstaltung im Schloss Kittsee im Burgenland stattfinden sollen. Aufgrund der Pandemie wurde das Event - in Kooperation der beiden Interreg SK-AT Projekte Bratislava Umland Management (baum2020) und Clean Mobility - aber online abgehalten.

Neben Fachvorträgen zu unterschiedlichen Themen stand grenzüberschreitende Mobilität im Mittelpunkt und markierte den Kick-Off für das neue EU-Projekt Clean Mobility. Die NÖ.Regional und das Regionalmanagement Burgenland sind treibende Kräfte in beiden Projekten.

Zusammenarbeit

Eröffnet wurde die Konferenz von EU-Landesrat Martin Eichtinger mit dem burgenländischen Landesrat Heinrich Dorner. EU- Landesrat Eichtinger betonte dabei die Relevanz des baum-Projektbüros in Bratislava: "Für das Land Niederösterreich ist die NÖ.Regional als Projektpartner für baum zuständig und sogar physisch mit einem Mitarbeiter vor Ort. Das gemeinsam mit der Stadt Bratislava betriebene Büro ist ein wichtiges Zeichen der Zusammenarbeit in dieser Region. Die enge Zusammenarbeit wird auch sicher in Zukunft intensiviert und ausgebaut."