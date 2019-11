Retter kennen keine Grenzen: Kooperation mit Ungarn

Ein solcher Staatsvertrag wurde mit Tschechien schon Anfang 2016 geschlossen. Damit können die Rettungsteams des jeweils anderen Staates im Grenzgebiet wie im Heimatland tätig sein.

Und die Bilanz seit dem Start ist „spektakulär gut“, erklärt Stefan Spielbichler, Sprecher von „Notruf 144 Niederösterreich“. Die blau-gelbe Leitstelle in St. Pölten ist jederzeit im Bilde, welche Rettungsautos in der Grenzregion wo unterwegs sind – egal, ob in NÖ oder in Tschechien. Im Einsatzfall „können wir direkt alarmieren“, sagt Spielbichler. Auch die unterschiedlichen Sprachen sind keine Barriere: Deutsche Angaben zu Einsätzen werden mittels Computer automatisch ins Tschechische übersetzt und umgekehrt.

Zwei bis fünf derartige Einsätze gebe es monatlich. Wobei die Nutzung der gemeinsamen Ressourcen etwa auch das Spital Budweis oder drei tschechischen Notarzthubschrauber in der Region beinhaltet. Aber auch mit der Slowakei, im Speziellen mit der Kinderuniversitätsklinik Bratislava, gibt es bereits eine Partnerschaft. 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wachsen die Regionen immer stärker zusammen, betont Eichtinger.