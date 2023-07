Borgen statt besitzen: Gratis-Angebote in Wien

Fast 50 gibt es davon in ganz Wien. Das Prinzip so einfach wie genial: Jeder nimmt und gibt, was er möchte. Ganz ohne Kosten oder Zeitdruck.

Lastenräder

Wer etwas transportieren möchte, kann auf eines der zahlreichen Lastenräder zugreifen, die man sich in fast jedem Bezirk ausborgen kann. Alle Standorte und das Buchungsformular gibt es auf www.graetzlrad.wien

Leila

Nicht kostenlos, aber sehr günstig sind die Gegenstände, die man im „Leila – Leihladen“ ausleihen kann. Seit 2013 gibt es den Verein, seit 2018 ein Geschäftslokal in der Grundsteingasse 20 nahe des Brunnenmarktes.

➤ Mehr lesen: Die etwas andere Bibliothek - Entsafter oder Einhornkostüm leihen