Boom auf zwei Beinen: Seit Corona sind mehr Menschen zu Fuß unterwegs

Tatsächlich wurden bereits lange bekannte Problemzonen für Fußgänger in der Krise plötzlich ernst genommen. Etwa die Gehsteigbreite, die optimalerweise zwei Meter betragen sollte, das aber nur selten tut. In Wien etwa sind 38 Prozent aller Gehsteige schmäler zwei Meter. „Der öffentliche Raum hat in der Diskussion einen anderen Stellenwert bekommen“, sagt Verkehrsexperte Leth.

Der pefekte Zeitpunkt für Maßnahmen

Laut den Experten sei daher jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Maßnahmen zu setzen – auch unpopuläre. Etwa Parkplätze umzunutzen. „Es ist ein kurzes Zeitfenster da, um langfristig Verbesserungen anzustoßen“, betont Leth.

Die Bereitschaft zu Fuß zu gehen ist in der Bevölkerung jedenfalls groß. Fast 50 Prozent der Österreicher rechnen laut der VCÖ-Umfrage damit, dass auch nach 2021 mehr gegangen wird.

Es liege nun an Gemeinden – wie Mödling – und Ländern in der Stadtplanung Verbesserungen wie breitere Gehsteige, mehr Fußgängerübergänge zu planen, meint VCÖ-Experte Gratzer – auch in Hinblick auf eine älter werdende Bevölkerung.

Allerdings: Ändere sich nun nichts, werden die Menschen auch wieder die schmalen Gehsteige akzeptieren – und eher ins Auto steigen.