Sturmwarnung für Sonntagnacht: Böen von bis zu 100 km/h

Viel Neuschnee bis Dienstagabend

Mit der neuen Woche kommt es an der Alpennordseite zu Neuschnee und einem Anstieg der Lawinengefahr. Vom Bregenzerwald bis zum Mostviertel kommen bis Dienstagabend oberhalb von 500 Meter verbreitet 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee hinzu, lokal sind bis zu 60 Zentimeter möglich. In Kombination mit dem stürmischen Nordwind steigt dadurch die Lawinengefahr wieder deutlich an.

Auch am Alpenostrand und im östlichen Flachland geht es auch am Montag stürmisch weiter, hier sind Böen von 70 bis 90 km/h keine Seltenheit. Am Dienstag verstärkt sich sogar nochmals der Sturm und im Wiener Becken sowie auch in den Nordföhntälern sind dann vereinzelt wieder schwere Sturmböen von bis zu 100 km/h zu erwarten. Am Mittwoch sorgt dann ein Hochdruckgebiet von Westen her für eine allmählich Wetterberuhigung.