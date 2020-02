Blümels Ansagen für Wien: Gebührenbremse, Leben am Wasser

Blümel verspricht den Stadtbewohnern eine Gebührenbremse: „Ein durchschnittlicher Haushalt zahlt, seit Rot-Grün regiert, jährlich um 270 Euro mehr für städtische Gebühren wie Wasser und Müll. Wir sind für eine Gebührenbremse auch in Wien.“ Für die Bundesgebühren hat Blümel in seiner Eigenschaft als Finanzminister bereits eine Bremse verkündet.

Unter den Vorhaben für Wien befindet sich viel Erwartbares und Bekanntes: Mehr Deutschförderklassen in den Schulen, forcierten Deutschunterricht für Migranten sowie „keine Zuwanderung ins Sozialsystem“ und Ähnliches.

Interessant ist das Konzept „Leben am Wasser“. In den ÖVP-Plänen heißt es: „ Wien ist mit der Donau und dem Donaukanal mit Wasser gesegnet. Leben am Wasser findet in der Stadt jedoch nur sehr unterentwickelt statt.“ Der Handelskai zwischen Reichsbrücke und Brigittenauer Brücke sei dafür ein gutes Beispiel. Er biete in seiner jetzigen Form zwar „viel Potenzial, aber wenig Charme“.