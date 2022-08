Blick in dunkle Vergangenheit: Grabungen auf Areal des NS-Lagers Liebenau

Der aktuelle Grabungsort ist eine Stelle in der Nähe der Tafel, die im September 2020 zum Gedenken an die in Liebenau verübten NS-Gräuel aufgestellt wurde. „Bereits bei der Errichtung der Tafel wurden bedeutsame Gegenstände gefunden, die den Opfern des Todesmarsches im Frühjahr 1945 bzw. den Insassen des Zwangsarbeiterlagers zuzuordnen sind“, so Possert.

Nun wird ein rund 60 Quadratmeter großes Areal neben der Erinnerungstafel bis in die Tiefe von 180 Zentimetern untersucht. Genagelte und genähte Schuhsohlen, Gummischuhwerk, Porzellanfragmente und Besteck, Medizinfläschchen, Glasflaschen, Knöpfe, Glasperlen, Kämme und sogar Zahnbürsten wurden bereits gefunden, berichtete Possert. „Die Kämme etwa sind zum Teil selbst geschnitzt.“