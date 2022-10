Blaue Turbulenzen in Graz: Nun will Polizist ans Ruder

Obfrau Claudia Schönbacher – aus der Partei ausgeschlossen von der Bundes-FPÖ. Klubobmann Alexis Pascuttini – ebenfalls aus der Partei geworfen, allerdings von der Landes-FPÖ. Beide Ausschlüsse erfolgten diese Woche und bringen die Grazer FPÖ gehörig ins Trudeln; so sehr, dass der für heute, Freitag, angesetzte außerordentliche Stadtparteitag wohl abgesagt werden wird. Zu unsicher ist, was sich dort überhaupt abspielen kann.

Die Ränkespiele in der Partei – die in Graz immerhin auch im Stadtsenat vertreten ist – gehen nun in die Verlängerung, vorerst führt Anton Kogler die Grazer Blauen, er ist Landesgeschäftsführer. Indes bringt sich ein neuer Kandidat für das Amt des Grazer Parteiobmannes ins Spiel: Michael Winter, wie die Kleine Zeitung berichtete.