Bischof Krautwaschl: „Ein Vertrauensverlust ist da“

Patriarch Kyrill stand sehr in der Kritik, weil er den Angriff Russlands auf die Ukraine moralisch gerechtfertigt hat.

Ich halte es da mit dem österreichischen Metropoliten, der das klar verurteilt hat. Aber ich kenne die inneren Vorgänge der russisch-orthodoxen Kirche nicht.

Wie bewerten Sie den Besuch von Bundeskanzler Nehammer bei Wladimir Putin?

Gemischte Gefühle habe ich auch. Man muss halt die Gesprächskanäle nützen, die man hat. Wenn der Papst seinerzeit zu Fuß in die russische Botschaft des Vatikans gegangen ist, dann will das auch was heißen. Welches Staatsoberhaupt macht das? Also das heißt, Gesprächskanal offenhalten, aber mit welchen Erwartungen hineingehen? Es ist auf der einen Seite ein großes Zeichen, aber auf der anderen Seite: Erwarten konnte man sich dabei nichts.

In der Bischofskonferenz sind Sie Referatsbischof für Bildung. Wie erklärt man einer Generation, die Krieg nur aus Geschichtsbüchern kennt, das aktuelle Geschehen – derselben Generation, die mit Pandemie und Distance Learning umgehen musste?

Das müssten Sie die Lehrer fragen. Ich habe alle Achtung vor den Lehrpersonen. Aber wenn ich höre, wie die Jugendpsychiatrien momentan voll sind, dann stelle ich mir schon Fragen. Gleichzeitig weiß ich aus Gesprächen mit dem 95-jährigen Altgeneralvikar der Diözese, was das jetzt mit ihm macht. Er hat erzählt, er hat drei Tage nicht schlafen können, weil auf einmal seine Kriegserfahrungen wieder hochgekommen sind. Gleichzeitig ist das für mich aber auch ein Aufruf für die Gesellschaft: Geht versöhnlich miteinander um, in den Beziehungen, in der Gesellschaft, geht aufeinander zu!

Stichwort Corona: Die Bischofskonferenz hat sich ja unter schwerem Ringen und unter viel Kritik aus den eigenen Reihen für die Impfpflicht ausgesprochen …

Nein, das haben wir nicht. Wir haben gesagt, dass es dem Staat aufgrund des Gemeinwohls als Ultima Ratio zusteht, ein Gesetz zur Impfpflicht zu erlassen. Wenn der Staat meint, dass nichts anderes mehr hilft als eine Impfpflicht, dann kann er das machen. Aber das ist keine Zustimmung unsererseits.

Wie sehen Sie den Zickzack-Kurs der Regierung in der Bewältigung der Pandemie?

Da halte ich es ganz mit Kardinal Christoph Schönborn: Zickzack macht das Virus und nicht die Regierung. Und zweitens: Ich möchte nicht in der Verantwortung stehen, da zu wissen, was nehme ich aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen, um eine Entscheidung zu treffen. Das war ja bei uns auch so. Uns ist immer wieder vorgeworfen worden, dass wir mit unseren Maßnahmen dem Staat zu hörig waren. Aber Entschuldigung, sind wir Staatsbürger oder nicht? Macht das Virus halt vor der Kirchentür oder nicht?

Man würde doch vermuten, dass sich Menschen dem Glauben in Krisenzeiten mehr zuwenden. Doch laut Umfragen sehen heute 70 Prozent der Österreicher einen Bedeutungsverlust der Kirche, 1986 nur 35 Prozent.

Es hat sich ja auch in der Welt einiges getan seither. Dass ein Vertrauensverlust da ist, brauchen wir nicht debattieren, das ist klar. Aber das sind eben verschiedene Dinge, ich frage mich ja selbst kritisch: Ist das, von dem wir ausgehen, seinerzeit, tatsächlich das, was wir wollen? Wir, also Vertreter der Kirche, machen den Mund auf und alle hupfen? Ist das wirklich das Ideal?