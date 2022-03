Dompfarrer Anton Faber: "Ich glaube, es gibt den Teufel“

Die Forderung nach der Abschaffung des Zölibats hat Wurzeln, den Priestermangel und die Missbrauchsfälle in der Kirche. Was macht die römisch-katholische Kirche, um Missbrauch maximal vorzubeugen?

Der Rückblick in die Geschichte der österreichischen jüngeren Kirchengeschichte zeigt, dass Kardinal Schönborn sich dem sehr offensiv gestellt hat. Ich glaube, wir sind in Österreich mit Kardinal Schönborn einen vorbildlichen Weg der Aufarbeitung gegangen. Aber natürlich: Jeder einzelne Fall, der in der Kirche passiert, wiegt mehr als in jeder anderen Gesellschaftsschicht. Weil wir vorgeben, wir wären schon auf dem Weg der Heiligkeit. Da sind wir natürlich nicht. Wir sind in Österreich, soweit ich es beurteilen kann, schon wesentlich weiter als in München-Freising und anderswo.