Bis zu 30 Grad: Warum es am Wochenende schon den ersten Hitzetag geben könnte

Besonders am Sonntag und am Montag, so die Prognosen von Geosphere Austria. Ein Hitzetag am Sonntag wäre 10 Tage früher als beim bisherigen Rekord.

Den bisher ersten „30er“ gab es am 17. April 1934 in der Stadt Salzburg. Der zweit früheste Termin für einen Hitzetag in Österreich war am 20. April 2018, ebenfalls in der Stadt Salzburg. Die höchsten in einem April gemessenen Temperaturen liegen in allen Bundesländern um 30 Grad und stammen fast alle erst von Ende des Monats.

Warum aber steigen die Temperaturen so schnell?

Dass die Temperaturen so schnell steigen, liege daran, dass gleichzeitig mit der Zunahme von Treibhausgasen die sogenannten Aerosole, kleine feste und flüssige Schwebstoffe in der Atmosphäre deutlich weniger geworden seien, sagte der Leiter der Abteilung Klimaforschung bei Geosphere Austria, Marc Olefs, am Freitag im Ö1 Morgenjournal.

Die Luft sei, auch wegen der Naturschutzbemühungen, klarer geworden. Die Abnahme der Partikel, die das Sonnenlicht reflektiert und die Hitze abgeblockt haben, führe zu steigenden Temperaturen.

Warmer Frühling könnte zur Norm werden

Gleichzeitig sorge die große Menge an Treibhausgasen dafür, dass die Hitze nicht mehr aus der Atmosphäre entweichen könne. Ein warmer Frühling und der schnellere Übergang vom Winterhalbjahr zum Sommerhalbjahr könnten in Zukunft zur Norm werden, sagte Olefs.

Die Aerosole in der Luft zu belassen, sei keine Option, so Olefs weiter: „Weil der Nebeneffekt der Luftverschmutzung massive gesundheitliche Probleme mit sich bringe.