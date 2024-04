Bis zu 30 Grad: Ein ungewöhnlich warmes Wochenende und eine Warnung

Nach dem seit Jahresbeginn in Österreich bereits einige Klimarekorde gebrochen wurden, präsentiert sich das Wetter auch in den kommenden Tagen mit für die Jahreszeit ungewöhnlich hohen Temperaturen. Bereits am Samstag und Sonntag steigen die Werte bis knapp unter die 30-Grad-Marke . Auch am Montag und Dienstag bleibt es laut der Prognose laut der Geosphere Austria ausgesprochen sommerlich und sonnig.

Während der ersten Tageshälfte gibt es am Samstag im Osten Österreichs noch ein paar ausgedehnte Wolkenfelder in höheren Schichten. Davon abgesehen scheint jedoch bis zum Abend in nahezu allen Landesteilen die Sonne verbreitet. Allfällige Nebelfelder in Becken und Tälern südlich des Alpenhauptkammes lichten sich ebenfalls rasch.

Sollten sich die 30 Grad schon am Sonntag ausgehen, dann am ehesten im Inntal, in den Salzburger Gebirgsgauen, in der Obersteiermark oder in Oberösterreich. Zumindest in den kommenden Tagen wäre es damit für Anfang April - gemessen am langjährigen Durchschnitt - um rund 15 Grad zu warm. Der erste Hitzetag wäre mit dem Knacken der 30-Grad-Marke übringes so früh wie überhaupt noch nie in Österreich.

Saharastaub in der kommenden Woche

Das ungewöhnlich warme und oft sehr sonnige Wetter setzt sich auch am Montag fort. Einzig hohe Wolkenfelder und auch Saharastaub können die Sonneneinstrahlung merklich abschwächen. In der Ostregion macht sich teils lebhafter Südostwind bemerkbar, sonst weht der Wind schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen werden mit vier bis 14, die Tageshöchsttemperaturen mit 24 bis knapp 30 Grad angegeben.