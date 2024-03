Nach Rekordwärme im Winter: Was der Frühstart in den Frühling bedeutet

Der erste Storch – gelandet. Die ersten Marillenblüten – ausgetrieben. Die ersten Zecken und aus dem Winterschlaf erwachten Igel – gesichtet. Kurzum: Der Frühling hat heuer bereits mitten im Winter begonnen.

Die Vegetation ist in diesem Jahr um rund zwei bis drei Wochen zu früh dran, ebenso wie Zugvögel. Bereits am 22. Februar bezog ein Storch in Deutschkreutz im Burgenland sein Nest. Und jener Weißstorch, der am 29. Februar im Auenreservat des WWF in Marchegg (Niederösterreich) angekommen ist, war auch im Vorjahr der erste, der in Marchegg landete; er ist beringt und dadurch erkennbar. Heuer überflügelte sich dieser Storch aber selbst und kam gleich noch eine Woche früher als 2023.

Üblich wäre eine Storchenankunft sowieso erst in der zweiten Märzhälfte: Dass Tiere bereits jetzt eintreffen, dürfte "am deutlich zu warmen Winter liegen", heißt es beim WWF.