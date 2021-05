Bis zu 30 Grad: Sommerlicher Start in die Woche

Zu Wochenbeginn kommt der Sommer nach Österreich. Wie die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostizierten, gehen die Temperaturen am Montag und am Dienstag auf bis zu 30 Grad. Spätestens am Mittwoch zieht eine Wetterfront über Österreich, ehe sich die Lage am Freitag wieder beruhigt.

Am Montag scheint unter dem Einfluss von hohem Luftdruck sowie einer südlichen Föhnströmung die Sonne nahezu ungestört. Da und dort zieren maximal dünne hohe Wolken den Himmel. Erst gegen Abend tauchen in Osttirol mitunter erste dichtere Wolken auf. Außerdem bläst an der Alpennordseite sowie im Wiener Becken und im Burgenland zum Teil lebhafter bis starker Südföhn. Nach acht bis 18 Grad in der Früh, erreichen die Temperaturen tagsüber 22 bis 30 Grad.